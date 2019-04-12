شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله
اعتقال طفل فلسطيني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، طفلاً جريحاً، واعتدت على مواطن في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمي، إن الاحتلال اعتقل الطفل الجريح محمد فضل التميمي، بعد مداهمة منزل عائلته والاعتداء عليه.

كما اعتدى جنود الاحتلال على المواطن محمود التميمي برش غاز الفلفل عليه، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري العربي لتلقي العلاج.

وأضاف التميمي: أن الأطباء قرروا إجراء عملتي قسطرة وشبكية للمواطن التميمي بعد الاعتداء الذي تعرض له، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال توعد ذوي الشابين مهند وماهر التميمي بإجراءات عقابية في حال عدم تسليمهما أنفسهما حتى الساعة الثانية ظهراً من اليوم الجمعة.

ويشن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في النبي صالح منذ فترة، ويتعمد استهداف اعتقال الأطفال.

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