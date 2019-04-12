إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن شاباً ثالثاً، اعتقل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة فجرا.



ونقلت (وفا) عن مصادر محلية، بأن الشابين إياد حمزة سباعنة، ويوسف جاسر نزال، أصيبا بعياريين ناريين بقدميهما، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أحمد أبو معلا، بعد دهم منزل والده وتفتيشه ومداهمة عدة منازل.





وأفادت المصادر بإصابة العشرات بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة فجراً، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية الحية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ، واستمرت المواجهات حتى ساعات صباح اليوم.

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان من بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال بالقدمين والعشرات بحالات اختناق، .