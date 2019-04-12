مقتل شخص إثر سقوط طائرة شمال غربي إنجلترا

رام الله - دنيا الوطنسقطت طائرة خفيفة سقطت مساء الخميس، في ملعب غولف بساوثبورت في ميرسيسايد شمال غربي إنجلترا، ما أدى إلى مقتل قائدها، وفق ما أفادت الشرطة البريطانية.وقالت شرطة ميرسيسايد، إنها تعمل على تحديد هوية القتيل قائد الطائرة، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).