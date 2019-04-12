"الخارجية" تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها تواصل اتصالاتها المكثفة للاطمئنان على سلامة السفير وكادر السفارة وأبناء الجالية الفلسطينية في السودان.



وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها "إذ تتمنى للسودان الشقيق كل السلام والأمن والاستقرار، فإنها تطمئن شعبنا على سلامة أبناء الجالية الفلسطينية".



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق من خلال سفارة دولة فلسطين في الخرطوم.