شؤون فلسطينية

"الخارجية" تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

"الخارجية" تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار
مظاهرات في السودان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق من خلال سفارة دولة فلسطين في الخرطوم.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها تواصل اتصالاتها المكثفة للاطمئنان على سلامة السفير وكادر السفارة وأبناء الجالية الفلسطينية في السودان.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها "إذ تتمنى للسودان الشقيق كل السلام والأمن والاستقرار، فإنها تطمئن شعبنا على سلامة أبناء الجالية الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي

الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي

استعداداتٌ في قطاع غزة للمشاركة في جمعة &#34;معاً لمواجهة التطبيع&#34;

استعداداتٌ في قطاع غزة للمشاركة في جمعة "معاً لمواجهة التطبيع"

عائلة الأسير عماد موسى تُناشد معرفة مدى خطورة إصابته جراء أحداث النقب

عائلة الأسير عماد موسى تُناشد معرفة مدى خطورة إصابته جراء أحداث النقب

مواطن يناشد الرئيس بإصدار استثناء له بالعلاج في إسرائيل

مواطن يناشد الرئيس بإصدار استثناء له بالعلاج في إسرائيل

سامي فودة يناشد الرئيس عباس: المناضل خالد فارس أبو الجديان لازم يتعالج

سامي فودة يناشد الرئيس عباس: المناضل خالد فارس أبو الجديان لازم يتعالج

موظف على بند بطالة دائمة يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع

موظف على بند بطالة دائمة يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

"الخارجية" تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

عائلة الأسير عماد موسى تُناشد معرفة مدى خطورة إصابته جراء أحداث النقب

عائلة الأسير عماد موسى تُناشد معرفة مدى خطورة إصابته جراء أحداث النقب

مواطن يناشد الرئيس بإصدار استثناء له بالعلاج في إسرائيل

مواطن يناشد الرئيس بإصدار استثناء له بالعلاج في إسرائيل

سامي فودة يناشد الرئيس عباس: المناضل خالد فارس أبو الجديان لازم يتعالج

سامي فودة يناشد الرئيس عباس: المناضل خالد فارس أبو الجديان لازم يتعالج

موظف على بند بطالة دائمة يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع

موظف على بند بطالة دائمة يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

غزة: مواطن يُناشد وزير الصحة إنقاذ والدته من الموت

غزة: مواطن يُناشد وزير الصحة إنقاذ والدته من الموت

ابوهولي يؤكد على اهمية وضع برامج أولويتها التمكين الاقتصادي لمواجهة البطالة والفقر

ابوهولي يؤكد على اهمية وضع برامج أولويتها التمكين الاقتصادي لمواجهة البطالة والفقر

منوعات

&#34;طلاق الليل يمحوه النهار&#34;.. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

"طلاق الليل يمحوه النهار".. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة &#34;المنار&#34; من دون حجاب

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة "المنار" من دون حجاب

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

&#34;رجع وجه أختك&#34;.. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

"رجع وجه أختك".. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه.. رد فعل والده مفاجئ

نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه.. رد فعل والده مفاجئ

عربي

البشير حاول الهروب إلى دولة خليجية

البشير حاول الهروب إلى دولة خليجية

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير

السعودية تُعلّق رحلاتها الجوية إلى السودان

السعودية تُعلّق رحلاتها الجوية إلى السودان

السعودية تتبرع بـ 23 مليون دولار لمؤسسات (أونروا)

السعودية تتبرع بـ 23 مليون دولار لمؤسسات (أونروا)