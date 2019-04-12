استعداداتٌ في قطاع غزة للمشاركة في جمعة "معاً لمواجهة التطبيع"





تأتي هذه الدعوة وسط تأكيدات من قيادات الفصائل الفلسطينية والهيئة العليا لمسيرات العودة بالقطاع، باستمرار هذه المسيرات حتى تحقيق أهدافها، المتمثلة بكسر الحصار الإسرائيلي.





كما تأتي جمعة "معاً لمواجهة التطبيع" بعد يومين فقط من فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالانتخابات في (كنيست)، والذي تفوق من خلالها على رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس.





وينتظر الفلسطينيون في القطاع إلى ما ستؤول إليه التفاهمات التي أبرمت بين حركة حماس وحكومة الاحتلال برعاية مصرية، حول تهدئة بين فصائل المقاومة وإسرائيل، وتحفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع،

رام الله - دنيا الوطنيستعد الفلسطينيون في غزة اليوم الجمعة، للتوجه للحدود الشرقية للقطاع، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعة "معاً لمواجهة التطبيع".