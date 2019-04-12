عائلة الأسير عماد موسى تُناشد معرفة مدى خطورة إصابته جراء أحداث النقب





وقالت العائلة في رسالتها التي وصلت دنيا الوطن:





تعرض عماد لاعتداء قمعي ووحشي من ادارة سجن النقب هو وزملائه حيث تعرض لعدة اصابات في الراس والصدر والقدم وترك ينزف حتى صباح اليوم التالين وحسب تقرير مستشفى سوروكا في بئر السبع فقد فقد اكثر من ثلاث وحدات دم كما تعرض لعدة كسور واصابات لا نعلم مدى خطورتها.





فمن هنا وامام هذا المصير المجهول لابننا عماد فاننا نطالب الجميع بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الاسرى ومنهم ولدنا والعمل باسرع وقت على ترتيب زيارة لنا الى سجن النقب للاطمئنان والاطلاع عن قرب عن صحته.





كما ونناشد عطوفة محافظ محافظة جنين العمل على ارسال محامي للقاء ابننا والاطمئنان على حالته الصحية... شاكرين للجميع وقوفهم عند مسؤلياتهم تجاه ابنائنا الاسرى.







رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة الأسير عماد ياسر موسى من بلدة مركة قضاء جنين كافة الهيئات والمؤسسات الحقوقية والانسانية ووزارة شؤون الاسرى ونادي الاسير والصليب الأحمر وكل من يعنى بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال العمل وباسرع وقت على الكشف عن مصير إبنها عماد والقابع في سجن النقب.