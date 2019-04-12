شؤون فلسطينية

مواطن يناشد الرئيس بإصدار استثناء له بالعلاج في إسرائيل

مواطن يناشد الرئيس بإصدار استثناء له بالعلاج في إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن أسعد رباح عياد من غزة مناشدة للرئيس عباس بإصدار قرار رئاسي بالموافقة على حالته المرضية الاستثنائية والإيعاز بالتغطية المالية لها.

وجاء نص المناشدة كما وصل دنيا الوطن كالتالي:

السيد الرئيس محمود عباس..  ابو مازن.. رئيس دولة فلسطين.. حفظه الله .. تحية الصمود والتحدي الذي يمثل فيه سيادتكم رأس الحربة ضد الهجمة الشرسة على قضيتنا العادلة من كافة الجهات المحيطة بنا .

انني اقدر كل التقدير جهودكم المبذولة للحفاظ علي حقوقنا كشعب يتربص به العديد من دول العالم وأولها الكيان الصهيونى لينقض عليها ويفترسها، ونعرف تماما ان قراركم بوقف التحويلات الطبية الي المشافي الإسرائيلية جاء بعد هنجعية المحتل وطريقته في الاستيلاء على أموال المقاصة والتي هي مكفولة بموجب القانون واتفاقية اوسلو.

 ولكنني هنا يا سيادة الرئيس انادشكم  بالموافقة على إستثناء حالتي والإيعاز للجهات المختصة  بالتوقيع علي التغطية المالية وإصدار أمر طباعتها وإرسالها الي غزة للجهة المعنية وهي دائرة شراء الخدمة .

وتحويلتي عبارة عن إجراء صورة مسح ذري في تل ابيب وان كل ما يتعلق بحالتي المرضية من أدوية وجلسات كيماوي متوقف علي إجراء هذة الصورة ونتيجتها .. حيث انني اصبت بمرض سرطان الرئة من عامين ولكن هذا المرض ومن شهرين إنتقل للدماغ ويتوجب عليا إجراء تلك الصورة في تل ابيب.

سيادة الرئيس انني أعاني يوما من ألم وصداع الرأس .. وحالتي تزداد سوءا يوما بعد يوم.. وكل يوم تأخير يعد دخول مرحلة جديدة من أعراض هذا المرض اللعين .. وبحسب الطبيب المختص أن حالتي لا تحتمل التأخير .. وقد ناشدنا الوزارة بذلك ولكن الجواب كان بأنه قرار رئاسي .   

اتمني من الله عز وجل أن يقبل سيادتكم مناشدتي الإنسانية هذة .. وملفي كاملا وما يثبت ما قدمته لسيادتكم موجود بمكتب الأخت الوزيرة أميرة الهندي .

حفظكم الله .. وشدد صمودكم .


الإسم: أسعد رباح عياد 

هوية رقم : 923325773

جوال 0597334170

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