سامي فودة يناشد الرئيس عباس: المناضل خالد فارس أبو الجديان لازم يتعالج





رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.... حفظه الله

تحية الوطن وشرف الانتماء لها أرضاً وشعباً وعلماً وهوية وبعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



خالد فارس أبو الجديان يصارع الموت بعد إصابته بمرض سرطان البروستاتا





سيدي الرئيس





ما دفعنا لكتابة هذه المناشدة لفخامة سيادتكم هي الحالة المرضية المأساوية التي يعيشها المريض وأسرته التي تعاني ضنك الحياة وضيق المعاش, فأبوس حالهم لا يوصف عبر هذه المناشدة من وأقع الصورة التي تستصرخ فيكم ضمائركم ودماء الشهداء وعذابات الأسرى وأنيين الحرجي ومعاناة أبناء شعبنا المكلوم والمحاصر في قطاع غزة الصامد رغم جبروت الموت.



الأخ المناضل/خالد أبو الجديان "أبو تامر" من مواليد قطاع غزة 28/8/1966م سكان مشروع بيت لاهيا شمال القطاع ويعد من خيره أبناء حركة فتح المخلصين, فهو متزوج وأب وله من الأبناء أربعة أولاد وأربعة بنات ولا يوجد له مصدر رزق,وانه يعتاش هو وعائلته المكونة من عشر أفراد على الشؤون الاجتماعية, وفي حاجه ماسه للسفر إلى جمهورية مصر العربية حتى يتمكن من استكمال علاجه الطبي, فهو يعاني من مرض سرطان البروستاتا منذ عام 2017 ووضعه الصحي في غاية الخطورة ومعرض للوفاة في أية لحظة.



علماً أن الأخ المناضل/ سافر إلى جمهورية مصر العربية في شهر7/2016م بعد حصوله على تحويلة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وقد خضع للعلاج الكيماوي لمدة شهرين في مستشفى معهد ناصر وبعدها عاد إلى أرض الوطن على أمل العودة مرة أخرى الى دولة مصر الشقيقة لاستكمال علاجه بالكيماوي إلا ان السلطات المصرية لم تسمح له بالدخول من معبر رفح البري إلى أراضيها وذلك لأسباب أمنية.



ملاحظة/ والله انه طريح الفراش في منزلهم وحالته الصحية والنفسية صعبة، بحيث لا يقوى على الحركة والمشي لأكثر من شهور وأصبح لا يتمكن من الاخراج ,لهذا نناشد السيد الرئيس محمود عباس والأخ السفير الموقر/ ذياب اللوح في جمهورية مصر العربية بمد يد العون والمساعدة السريعة لإنقاذ حياتية قبل فوات الأوان حتى يعود غانماً سالماً لأهلة وأبنائه وأطفاله الصغار.



اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد- سلامة الوطن بسلامة أبنائه المخلصين- اللهم كُن مُعيناً له وأقر عين أهله برؤيته معافى





رقم الجوال للتواصل مع عائلة المريض/ 9685479- 9684184



















كتب سامي إبراهيم فودة إلى الرئيس عباس مناشدة بضرورة علاج المواطن خالد أبو الجديان، وجاء نص المناشدة كالتالي: