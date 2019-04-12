دولي

آفي غباي ينظر بالاستقالة من منصب رئيس حزب العمل في إسرائيل

آفي غباي ينظر بالاستقالة من منصب رئيس حزب العمل في إسرائيل
آفي غباي زعيم حزب العمل
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن رئيس حزب (العمل)، افي غباي يفكر بالاستقالة من منصبه على خلفية نتائج انتخابات (كنيست). 

ونقلت (مكان) عن مصادر في حزب (العمل) ذلك، مضيفة أن إعلان الاستقالة سيصدر مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح، ويتوقع أن يتم تبكير موعد الانتخابات التمهيدية في حزب (العمل) وتعيين رئيس مؤقت إلى حين إجرائها.

وأكد غباي أنه سيؤدي يمين الولاء كعضو (كنيست) ويواصل خدمة الجمهور من المعارضة.

من جهته، قال سكرتير حزب (العمل)، عران حرموني  في حديث إذاعي ظهر اليوم: إن أقطاباً آخرين يجب عليهم أن يحذون حذو غباي، قائلاً أنه يكن التقدير لافي غباي وأن المسألة ليست مسألة شخصية، غير أنه أضاف أنه لا يمكن إنكار الهزيمة التي مني بها الحزب وموقعه الحرج، وعليه فلا مناص من استقالة غباي، وأنه قال ذلك لرئيس الحزب بعد الإعلان عن النتائج المرحلية للانتخابات.

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