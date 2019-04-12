موظف على بند بطالة دائمة يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع

ناشد المواطن محمد حمد من غزة، الرئيس عباس بإعادة راتبه المقطوع، وجاء نص المناشدة كما وصل "دنيا الوطن" كالتالي:



أنا المواطن "محمد أحمد عبد الرحمن حمد" سكان قطاع غزة _ الشيخ رضوان هوية رقم : 911070647



أنا موظف على بند البطالة الدائمة وإبني يونس محمد حمد إستشهد بتاريخ 10/1/2009 وتتبناه الجهاد الإسلامي في ذالك الحين .



نحن يا سيادة الرئيس تم قطع راتبي وراتب ابني الشهيد رغم إنني ملزم بالشرعية الفلسطينية ومنظمة م_ت_ف ممثلة بشخصكم الكريم .. ونحن معكم وخلفكم في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وعلى رأسها صفقة القرن.



أنتم رئيس الشعب الفلسطيني شاء من شاء وأبى من أبى ونتمنى من حضرتكم إعادة راتبي وراتب إبني الشهيد وأنا عمري ستون عاما أتمنى من سيادتكم إعطائي راتب تقاعدي حيث أنني مريض السكري والقلب.



ودمتم ذخرا لهذا الوطن ووفقكم الله في جهودكم حتى تحرير فلسطين.



جوال : 0599633301





رام الله - دنيا الوطن