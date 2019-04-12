الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 22-14 27-18 26-14 بيت لحم 22-14 27-18 26-14 رام الله والبيرة 21-13 26-17 25-13 طولكرم 27-15 31-21 29-15 نابلس 23-15 28-19 27-15 قلقيلية 27-15 31-21 29-15 جنين 26-16 31-20 30-16 سلفيت 22-14 27-18 26-14 طوباس 26-16 31-20 30-16 روابي 23-15 28-19 27-15 الخليل 21-13 26-17 25-13 غزه 26-16 30-22 28-16 أريحا 31-19 34-23 33-19 خانيونس 26-16 30-22 28-16 الأغوار الشمالية 29-17 32-21 31-17 رفح 27-15 31-21 29-15

رام الله - دنيا الوطنيكون اليوم الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد يكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً وبارداً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبليلة، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام حتى ساعات الظهيرة واعتباراً من ساعات ما بعد الظهر يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً وبارداً نسبياً خاصة في ساعات المساء والليل فوق المرتفعات الجبليلة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء والليل لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: