نتنياهو يتفوق على غانتس بمقعد..تعرّف على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الرسمية





أمام بالنسبة للأحزاب الأخرى، فقد حصل حزب (شاس) على ثمانية مقاعد، و(يهودوت هتوراة) حصل على سبعة مقاعد، فيما نجح حزبا (العمل) و(حداش تعال) في الحصول على ستة مقاعد، و(يسرائيل بيتينو) حصل على خمسة مقاعد، فيما حصل اتحاد الأحزاب اليمينية على خمسة مقاعد، و(كولانو) أربعة مقاعد، و(ميرتس) أربعة مقاعد، و(القائمة الموحدة العربية) أربعة مقاعد.





ولم يتجاوز حزب (اليمين الجديد) برئاسة نفتالي بينت وايليد شاكيد العتبة وخرج من (كنيست)، وفق ما نقل وسائل الإعلام الإسرائيلية.





وكان نتنياهو أعلنت فجر الأربعاء الماضي، فوزه بالانتخابات الإسرائيلية، وسيتولي رئاسة الحكومة للمرة الخامسة على التوالي، ليصبح أول رئيس وزراء في إسرائيل يتولى المنصب في خمس ولايات.







ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين مشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية الأسبوع المقبل، قبل أن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطننشرت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، الليلة الماضية، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات (كنيست) التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي.وحصل حزب (الليكود) الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو على 36 مقعداً، بينما حصل (أزرق أبيض) برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، على 35 مقعداً.