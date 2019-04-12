غزة: مواطن يُناشد وزير الصحة إنقاذ والدته من الموت



ذهبت أمي قبل 15 يوم إلى مستشفى الأندونيسي في غزة، قسم الطوارئ، بسيارة الإسعاف، وكانت يقظة، توقف قلبها، فحاولوا بصدمات الكهرباء، لكن الأوكسجين نقص بشكل حاد على الدماغ.





ترقد والدتي في العناية منذ 15 يوماً، ألتمس من سيادتكم عمل تحويلة لإنقاذها من الموت.







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رام الله - دنيا الوطنأرسل حسام شاهين مناشدة إلى وزير الصحة لإنقاذ والدته من الموت، وجاء نص المناشدة كالتالي: