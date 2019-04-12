البشير حاول الهروب إلى دولة خليجية

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة "الراكوبة" السودانية، أن الرئيس السوداني عمر البشير، حاول ليلة الخميس "الهروب" إلى دولة عربية، فيما أشارت أخرى إلى أنه تم منع طائرته من الإقلاع من مطار الخرطوم.ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن "البشير حاول تلك الليلة، الهرب إلى دولة عربية منحته فرصة اللجوء إليها، ولكن تلك الدولة قامت لاحقا بسحب دعوتها ورفضت استضافته، لذلك لم يجد أمامه شيئا سوى البقاء".وكانت ذات الصحيفة، قد ذكرت قبل يومين، أن دولة خليجية "تتخذ مواقف وسطية دائمة"، عرضت إرسال طائرة خاصة لنقل الرئيس البشير وعائلته إليها، مشيرة إلى أن الطائرة ظلت مرابطة في مطار الخرطوم ثم غادرت.ورجحت مصادر، بأن تلك الدولة الخليجية، قد تكون تراجعت عن استضافة البشير، نظرا لأنه مطلوب للمحاكم الدولية، في عدة قضايا، منها قضية دارفور.