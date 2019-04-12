تونس: اعادة انتخاب المستشار بسيسو أميناً عاماً لاتحاد المحامين العرب

















رام الله - دنيا الوطنكرم محامون، المستشار سلامة بسيسو بعد اعادة انتخابه أمينا عاما مساعدا لاتحاد المحامين العرب عن دولة فلسطين مع المستشار حسين شبانة لدورة 2019-2023، وذلك في الانتخابات التي جرت في مدينة قرطاج التونسية.وقال المحامون: "إن هذا مفخرة وانتصار لدولة فلسطين على المستوى المحلي والاقليمي والعربي والدولي"، مؤكدين أن انتخاب بسيسو هي للمرة الثانية على التوالي.