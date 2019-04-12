تونس: اعادة انتخاب المستشار بسيسو أميناً عاماً لاتحاد المحامين العرب
رام الله - دنيا الوطن
كرم محامون، المستشار سلامة بسيسو بعد اعادة انتخابه أمينا عاما مساعدا لاتحاد المحامين العرب عن دولة فلسطين مع المستشار حسين شبانة لدورة 2019-2023، وذلك في الانتخابات التي جرت في مدينة قرطاج التونسية.
وقال المحامون: "إن هذا مفخرة وانتصار لدولة فلسطين على المستوى المحلي والاقليمي والعربي والدولي"، مؤكدين أن انتخاب بسيسو هي للمرة الثانية على التوالي.
كرم محامون، المستشار سلامة بسيسو بعد اعادة انتخابه أمينا عاما مساعدا لاتحاد المحامين العرب عن دولة فلسطين مع المستشار حسين شبانة لدورة 2019-2023، وذلك في الانتخابات التي جرت في مدينة قرطاج التونسية.
وقال المحامون: "إن هذا مفخرة وانتصار لدولة فلسطين على المستوى المحلي والاقليمي والعربي والدولي"، مؤكدين أن انتخاب بسيسو هي للمرة الثانية على التوالي.