نتنياهو يتفوق على غانتس بمقعد واحد





واشارت التسريبات، إلى حصول حزب (شاس) على ثمانية مقاعد، فيما حصل (يهدوت هتوراه) على سبعة مقاعد، و(العمل) على ستة مقاعد، وقائمة الطيبي وعودة على ستة مقاعد، وحزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان فقد حصل على خمسة مقاعد.





ووفق التسريبات، حصل اتحاد الاحزاب اليمينية على خمسة مقاعد، وحزب (كحلون) على اربعة مقاعد، و(ميرتس) على أربعة مقاعد، والقائمة العربية الاخرى على اربعة مقاعد، اما حزب نفتالي بينت فهو خارج الكنيست.

رام الله - دنيا الوطنأفادت تسريبات حول النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي، بحصول حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على 36 مقعدا، فيما حصل حزب (أزرق أبيض) الذي يتزعمه بيني غانتس على 35 مقعدا.