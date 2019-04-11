ابو مرزوق: نحتاج الى أن يمد الرئيس يده الى المستوى الوطني

تعقيبا على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمد يده للطرف الاسرائيلي، قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): "نحن بحاجة لهذه الدعوة الى المستوى الوطني".





وأضاف أبو مرزوق في تغريدة له على موقع (تويتر): "فلطالما اتفقنا على لقاء لجنة المنظمة منذ آذار/مارس 2005، متجاوزين لكافة الموانع لتحقيق الوحدة الوطنية؛ لمواجهة مخاطر تصفية قضيتنا الوطنية، فهل يفعلها رئيس السلطة الفلسطينية والمنظمة وفتح مع ابناء شعبه؟".





رام الله - دنيا الوطن