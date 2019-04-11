شؤون فلسطينية

ابو مرزوق: نحتاج الى أن يمد الرئيس يده الى المستوى الوطني

ابو مرزوق: نحتاج الى أن يمد الرئيس يده الى المستوى الوطني
رام الله - دنيا الوطن
تعقيبا على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمد يده للطرف الاسرائيلي، قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): "نحن بحاجة لهذه الدعوة الى المستوى الوطني".

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة له على موقع (تويتر): "فلطالما اتفقنا على لقاء لجنة المنظمة منذ آذار/مارس 2005، متجاوزين لكافة الموانع لتحقيق الوحدة الوطنية؛ لمواجهة مخاطر تصفية قضيتنا الوطنية، فهل يفعلها رئيس السلطة الفلسطينية والمنظمة وفتح مع ابناء شعبه؟".

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