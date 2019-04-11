الأشغال الشاقة 15 عامًا على مدان بزراعة المخدرات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قلقيلية، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داود، وعماد ثابت، حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة وغرامة مالية قدرها عشرون ألف دينار أردني بحق المتهم "خ.م"، عن جرم زراعة نباتات مخدرة.واستند الحكم للمادة (3/21) من القرار رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة (20000) دينار أردني عن جرم تقديم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى شخص، أو تسهيل الحصول عليها بالاشتراك مع قاصر خلافاً للمادة 3/24 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وعملاً بالمادة (72) عقوبات رقم 16 لسنة 60 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المتهم، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة (25) سنة والغرامة 20000 دينار أردني محسوماً منها مدة التوقيف وحبس المدان في حال عدم الدفع المدة القانونية مع مصادرة المضبوطات.