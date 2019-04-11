اجتماع حاسم للرئيس عباس واشتية الليلة.. ووزارات سيادية لم تُحسم بالحكومة المقبلة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



علمت "دنيا الوطن" من مصادر مُطلعة، أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المُكلف محمد اشتية سيعقدان الليلة اجتماعاً حاسماً يتعلق بملف الحكومة المقبلة.







وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، إن الاجتماع سيناقش القائمة النهائية لوزراء الحكومة المقبلة، لافتةً إلى أن الوزارات السيادية بالحكومة لم تُحسم بعد.







وأوضحت المصادر، أن الوزارات السيادية التي لم تُحسم هي: "الخارجية والمالية والداخلية"، إلى جانب الأوقاف والشؤون الدينية والزراعة والتمكين والريادة.





وأشارت المصادر، إلى أن حركة فتح أكدت مجدداً على توصياتها المتعلقة باستبدال وزيري المالية شكري بشارة والخارجية رياض المالكي بالحكومة المقبلة؛ الأمر الذي لم يؤدي إلى حسم ملف تلك الوزارتين.





وأكدت المصادر، أن نصري أبو جيش ورياض العطاري وزراء ممثلين عن فصائلهم بالحكومة المقبلة؛ إلا أن العطاري يرفض تولي وزارة الزراعة ويطالب بوزارة التنمية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن عضو المجلس الثوري لفتح رائد رضوان سيكون مستشاراً لرئيس الوزراء.





ونوهت المصادر، إلى أن الرئيس عباس طلب عدم انضمام أي من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة للحكومة المقبلة؛ إلا أنه تم التوافق على استثناء أحمد مجدلاني وتكليفه بوزارة التنمية الاجتماعية.





وحسب المصادر، فإن اسم الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف تردد كثيراً لتولي وزارة الثقافة، منوهةً إلى أن ترجيحات كبيرة تشير إلى توليه المنصب.





ولفتت المصادر، إلى أن نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح مي كيلة ستتولى وزارة الصحة، مبينةً أن الوزراء سيؤدون اليمين الدستورية يوم السبت في تمام الساعة السابعة بمقر المقاطعة بمدينة رام الله.







