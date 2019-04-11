تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية على سطح القمر

رام الله - دنيا الوطنانفجر المركبة الفضائية الإسرائيلية، الذي اُطلق قبل شهر نحو القمر بعد انقطاع الاتصال به قبل هبوطه على سطح القمر.وقال موقع (ريشت كان): للأسف المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت" تحطمت على سطح القمر، بعد أن فُقد الاتصال بها، كما نشر صورًا لحطام المركبة.بدوره، عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقال: الهبوط على القمر يشكل خطوة مهمة بالنسبة للبشرية وخطوة عملاقة لإسرائيل، لم ننجح اليوم، لكننا سنحاول مجددًا.وأضاف: نحن الدولة الرابعة في العالم التي تنجز ذلك ولدينا جرأة وخيال ومثابرة والتزام بتحقيق الهدف.