تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية على سطح القمر
رام الله - دنيا الوطن
انفجر المركبة الفضائية الإسرائيلية، الذي اُطلق قبل شهر نحو القمر بعد انقطاع الاتصال به قبل هبوطه على سطح القمر.
وقال موقع (ريشت كان): للأسف المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت" تحطمت على سطح القمر، بعد أن فُقد الاتصال بها، كما نشر صورًا لحطام المركبة.
بدوره، عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقال: الهبوط على القمر يشكل خطوة مهمة بالنسبة للبشرية وخطوة عملاقة لإسرائيل، لم ننجح اليوم، لكننا سنحاول مجددًا.
وأضاف: نحن الدولة الرابعة في العالم التي تنجز ذلك ولدينا جرأة وخيال ومثابرة والتزام بتحقيق الهدف.
انفجر المركبة الفضائية الإسرائيلية، الذي اُطلق قبل شهر نحو القمر بعد انقطاع الاتصال به قبل هبوطه على سطح القمر.
وقال موقع (ريشت كان): للأسف المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت" تحطمت على سطح القمر، بعد أن فُقد الاتصال بها، كما نشر صورًا لحطام المركبة.
بدوره، عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقال: الهبوط على القمر يشكل خطوة مهمة بالنسبة للبشرية وخطوة عملاقة لإسرائيل، لم ننجح اليوم، لكننا سنحاول مجددًا.
وأضاف: نحن الدولة الرابعة في العالم التي تنجز ذلك ولدينا جرأة وخيال ومثابرة والتزام بتحقيق الهدف.
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