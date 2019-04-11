دولي

"الموساد" يهدد بكشف رجل نتنياهو السري في الدول العربية

"الموساد" يهدد بكشف رجل نتنياهو السري في الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن وجود خلافات حادة بين جهاز "الموساد" ومجلس الأمن القومي  فيما يتعلق بإدارة العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية "المعتدلة" في المنطقة.

وأوضح مسؤولون كبار في جهاز الموساد، أن مجلس الأمن القومي برئاسة مائير بن شبات يدير قنوات اتصال وعلاقات غير مباشرة مع الدول العربية والاسلامية المعتدلة بدون التنسيق مع الموساد.

يشار إلى أن الحديث يدور عن نائب رئيس مجلس الأمن القومي وهو شخص سري ملقب باسم "معوز" يستخدمه نتنياهو كرجل الظل بعثه لنسج العلاقات مع الدول العربية والاسلامية.

ووفقا للتقرير، فقد وصل الخلاف لدرجة تهديد الموساد بكشف هوية رجل الظل الملقب باسم "معوز" إذا ما استمر بعمله في نسج العلاقات مع الدول العربية بدون التنسيق المسبق مع الموساد، بحسب ما نقل موقع (عكا).

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