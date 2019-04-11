غرينبلات يُوجه رسالة للرئيس عباس والسلطة الفلسطينية حول (صفقة القرن)









وأضاف: "إنها خطة واقعية لتزدهر، تزدهر حتى لو كانت تعني حلولاً وسط، إنها ليست عملية بيع، إذا كانت الخطة غير واقعية فلا يمكن لأحد تنفيذها".

وكانت وكالة (رويترز) للأنباء، قد نقلت عن مصادر لها في واشنطن: توقعها أن يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط، بعد أن يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة.

بدورها اعلنت هيئة البث الاسرائيلية (كان)، أنه سيتم نشر الخطة المذكورة، المسماة بـ (صفقة القرن)، في الشهر المقبل.







اما الرسالة الثانية التي وجهها للسلطة الفلسطينية، فقد قال فيها: "ستعمل خطتنا على تحسين حياة الفلسطينيين بشكل كبير، وخلق شيء مختلف تماماً عما هو موجود".وأضاف: "إنها خطة واقعية لتزدهر، تزدهر حتى لو كانت تعني حلولاً وسط، إنها ليست عملية بيع، إذا كانت الخطة غير واقعية فلا يمكن لأحد تنفيذها".

رام الله - دنيا الوطنوجه جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأمركية إلى منطقة الشرق الأوسط لعملية السلام، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأخرى السلطة الوطنية الفلسطينية، حول خطة السلام الأمريكية التي تعرف إعلامياً بـ (صفقة القرن).وفي الرسالة الاولى التي وجهها غرينبلات إلى الرئيس عباس التي نشرها على صفحته في موقع (تويتر)، قال فيها: "المستقبل الفلسطيني بين يديك ، نأمل أن تستخدم قوتك بحكمة وبطريقة تساعد الفلسطينيين على العيش حياة أكثر سعادة وأفضل، لقد حان الوقت لتزدهر".