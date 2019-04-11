شؤون فلسطينية

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم بإطلاق نار في حفل زفاف بنابلس

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم بإطلاق نار في حفل زفاف بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
ألقت قوة من الدوريات المشتركة الليلة الماضية، القبض على متهم بإطلاق نار في حفل زفاف، أقيم شرقي مدينة نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات الشرطة عن إطلاق نار في حفل زفاف أقيم شرقي المدينة، تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص، وقامت قوة من الدوريات المشتركة بإلقاء القبض عليه بمنزله، وسط مخيم بلاطة، وبعد الفحص تبين أن المشتبه به مشترك بعدة حالات إطلاق نار في عدة مناسبات سابقة، ويشتبه بضلوعه بعدة قضايا أخرى.

وأكد البيان، أن الأجهزة الأمنية،باشرت التحقيق معه للوقوف على تفاصيل وملابسات القضايا المشتبه بضلوعه بها، تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص؛ لاستكمال المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

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