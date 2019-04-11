السعودية تُعلّق رحلاتها الجوية إلى السودان

رام الله - دنيا الوطنقررت السعودية، اليوم، تعليق جميع رحلات طيرانها إلى السودان، على خلفية الإطاحة بالرئيس عمر البشير، والاضطرابات التي يشهدها السودان.وقالت صحيفة (سبق) السعودية، أن قرار التعليق جاء بعد إغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان في السودان.وقبل ذلك، قررت السلطات المصرية، تأجيل رحلة جوية كانت متجهة إلى الخرطوم، وتقرر نقل ركابها الـ 63 إلى أحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة الدولي.وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، قد أعلن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين، وقال في كلمة متلفزة، إنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن".كما أعلن بن عوف، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في عموم السودان.ومن المتوقع، أن تعلق جميع شركات الطيران رحلاتها من وإلى السودان، بعد قرار الخرطوم إغلاق أجوائها.