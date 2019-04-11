سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسير أبو عاصف البرغوثي

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير عمر البرغوثي "أبو عاصف" من سجن (عوفر) بعد أن أمضى أربعة أشهر في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.وجرى نقله فوراً إلى المستشفى، بسبب معاناته من ألم شديد في الساق لا يستطيع بسببه الوقوف عليها، كما أنه يعاني من مرضي الضغط والسكري.يُذكر، أن البرغوثي هو والد الشهيد صالح، والأسير عاصم، واعتقله جيش الاحتلال نهاية العام الماضي، ليلة استشهاد ابنه صالح.وزعمت قوات الاحتلال، أن الشهيد صالح البرغوثي، نفذ عملية (عوفرا) بالتعاون مع شقيقه عاصم، الذي نفذ لاحقًا عملية "جفعات أساف" قبل اعتقاله.