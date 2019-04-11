عربي

السعودية تتبرع بـ23 مليون دولار لمؤسسات (أونروا)

السعودية تتبرع بـ23 مليون دولار لمؤسسات (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن الوكالة شرعت بتنفيذ مشروعات واسعة النطاق للصيانة والتي من شأنها العمل على ضمان أن 268 مدرسة ومركز صحي في سوريا والأردن وغزة ولبنان والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تتمتع ببنية سليمة وأنها متاحة لوصول كافة الزوار إليها.

وأكد كرينبول، أن خطة التحسين هذه لمنشآت الأونروا لم تكن لتحدث لولا تبرع سخي بمبلغ 23 مليون دولار من المملكة العربية السعودية وعبر الصندوق السعودي للتنمية".

وأعرب عن شكره لهذا التبرع بالقول: "نحن ممتنون للغاية لأن الصندوق السعودي للتنمية أتاح لنا هذا الدعم، حيث أن العديد من مبانينا بحاجة إلى الصيانة"، مضيفا: "إن الذهاب إلى مدرسة أو مركز صحي محافظ عليهم من شأنه أن يحدث فرقا هائلا على صعيد الاحترام والروح المعنوية، وهذا هو بالضبط ما نريد للناس أن يشعروا به: أننا نهتم بكرامتكم".

وأشار إلى ان هذا التمويل، يأتي ضمن حزمة من ثلاث اتفاقيات تبلغ قيمتها 63 مليون دولار تم توقيعها في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية ووكالة (أونروا)، وذلك دعما لمشاريع في سائر أقاليم العمليات الخمسة في المنطقة.

وفي السياق، قال كرينبول: "ان المملكة العربية السعودية حاليا هي ثالث أكبر مانح لـ (أونروا)، فهي قد تبرعت بمبلغ 800 مليون دولار منذ عام 1994، مما يشكل إشارة واضحة على الدعم المقدم للاجئي فلسطين ولكرامتهم ورفاههم".

وأضاف: "عمليات الصيانة المنتظمة ورفع سوية منشآت الأونروا تعد أمرا رئيسا في صحة وسلامة الأطفال والرجال والنساء الذين يذهبون إلى مدارسنا ومراكزنا الصحية، ويمكن لعمليات الصيانة في بعض الأحيان أن تتنحى للخلف وراء بعض الاحتياجات الأخرى الأكثر إلحاحا كالمعونة الغذائية والرعاية الصحية، إلا أننا نسعى دوما لضمان أن مبانينا آمنة وأن معداتنا تعمل بكفاءة".

أخبار ذات صلة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حكم البشير

تفاصيل الساعات الأخيرة في حكم البشير

السعودية تُعلّق رحلاتها الجوية إلى السودان

السعودية تُعلّق رحلاتها الجوية إلى السودان

أمريكا ودول أوروبية يدعون لعقد اجتماع لمجلس الأمن حول السودان

أمريكا ودول أوروبية يدعون لعقد اجتماع لمجلس الأمن حول السودان

وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل 11 مسلحا في سيناء

وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل 11 مسلحا في سيناء

الخارجية المصرية &#34;تتابع باهتمام تطورات السودان&#34;

الخارجية المصرية "تتابع باهتمام تطورات السودان"

قوى الحراك الشعبي ترفض بيان الجيش السوداني وتدعو للمحافظة على الاعتصام

قوى الحراك الشعبي ترفض بيان الجيش السوداني وتدعو للمحافظة على الاعتصام

الجيش السوداني يُعلن &#34;اقتلاع&#34; نظام البشير واعتقاله ويُشكل مجلساً عسكرياً لإدارة البلاد

الجيش السوداني يُعلن "اقتلاع" نظام البشير واعتقاله ويُشكل مجلساً عسكرياً لإدارة البلاد

&#34;أيقونة الانتفاضة السودانية&#34;.. ما قصة المرأة التي أطاحت بالبشير؟

"أيقونة الانتفاضة السودانية".. ما قصة المرأة التي أطاحت بالبشير؟

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم بإطلاق نار في حفل زفاف بنابلس

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم بإطلاق نار في حفل زفاف بنابلس

صالح ناصر يدعو لاستنهاض كل طاقات شعبنا وتوحيدها لدعم الأسرى

صالح ناصر يدعو لاستنهاض كل طاقات شعبنا وتوحيدها لدعم الأسرى

سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسير أبو عاصف البرغوثي

سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسير أبو عاصف البرغوثي

الاحتلال يُعلن التخفيف من تواجد قواته على الحدود الشرقية لقطاع غزة

الاحتلال يُعلن التخفيف من تواجد قواته على الحدود الشرقية لقطاع غزة

جبهة التحرير تحذر من التعاطي مع اطروحات صفقة القرن

جبهة التحرير تحذر من التعاطي مع اطروحات صفقة القرن

دياب اللوح: اجتماع بمقر الجامعة العربية لبحث انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى

دياب اللوح: اجتماع بمقر الجامعة العربية لبحث انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى

الجبهة الشعبية تدعو الجيش للانحياز غير المشروط لمطالب الشعب السوداني الشقيق

الجبهة الشعبية تدعو الجيش للانحياز غير المشروط لمطالب الشعب السوداني الشقيق

بعثة كويتية تصل فلسطين في يونيو للتعاقد مع معلمين

بعثة كويتية تصل فلسطين في يونيو للتعاقد مع معلمين

منوعات

مشاهير يعانون من أمراض غريبة

مشاهير يعانون من أمراض غريبة

دريد لحام: المردود المادي لا يهمني وكنت أشتري الملابس لعائلتي من &#34;البالة&#34;

دريد لحام: المردود المادي لا يهمني وكنت أشتري الملابس لعائلتي من "البالة"

رغم الانتقادات.. &#34;يوتيوب&#34; يكرم مغني المهرجانات حمو بيكا

رغم الانتقادات.. "يوتيوب" يكرم مغني المهرجانات حمو بيكا

بعد تعليقها الأخير.. هل كانت أنغام تعيش قصة حب غير معلنة مع الموزع الشاب؟

بعد تعليقها الأخير.. هل كانت أنغام تعيش قصة حب غير معلنة مع الموزع الشاب؟

نجوم الفن يودعون محمود الجندي بكلمات مؤثرة‎

نجوم الفن يودعون محمود الجندي بكلمات مؤثرة‎

شاهد: مدون خليجي شهير يصدم متابعيه بتطبيقه أمراً خاصاً بالفتيات

شاهد: مدون خليجي شهير يصدم متابعيه بتطبيقه أمراً خاصاً بالفتيات

راغب علامة يتعرض لموقف مُحرج.. ورد فعل سريع

راغب علامة يتعرض لموقف مُحرج.. ورد فعل سريع

شيرين عبدالوهاب رفضت عرضًا قطريًا بـ 300 ألف دولار

شيرين عبدالوهاب رفضت عرضًا قطريًا بـ 300 ألف دولار

شاهد: آخر ظهور للفنان المصري محمود الجندي قبل وفاته

شاهد: آخر ظهور للفنان المصري محمود الجندي قبل وفاته

رحيل الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز الـ 74

رحيل الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز الـ 74

عربي

السعودية تُعلّق رحلاتها الجوية إلى السودان

السعودية تُعلّق رحلاتها الجوية إلى السودان

وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل 11 مسلحا في سيناء

وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل 11 مسلحا في سيناء

الخارجية المصرية &#34;تتابع باهتمام تطورات السودان&#34;

الخارجية المصرية "تتابع باهتمام تطورات السودان"

قوى الحراك الشعبي ترفض بيان الجيش السوداني وتدعو للمحافظة على الاعتصام

قوى الحراك الشعبي ترفض بيان الجيش السوداني وتدعو للمحافظة على الاعتصام