شؤون فلسطينية

الصحة في غزة تُوضّح تفاصيل حالة الشاب "صافي"

الصحة في غزة تُوضّح تفاصيل حالة الشاب "صافي"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، بيانًا توضح فيه حالة المريض الشاب محمد ديب صافي، الذي اتهمت عائلته، الأمن الداخلي بغزة، بالتسبب بفقدانه لبصره.

وقالت الوزارة في بيان لها: "حضر المريض محمد إلى مجمع الشفاء الطبي يوم الثلاثاء 9/4/2019 باشتباه داء "التصلب المتعدد" وهذا المرض معروف على أنه قد يتسبب بفقدان مفاجئ للبصر، وأدخل إلى قسم الأعصاب لإجراء الفحوصات اللازمة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأشارت إلى أن المريض، كان يُعاني من التهاب حاد في العصب البصري، وتعرض لنفس الأعراض (فقدان البصر) في عام (2008 و2012) وصولًا إلى تاريخ 28/3/2019.

وبينت، أنه أجريت للمريض الفحوصات الطبية والمخبرية والتشخيصية في مجمع الشفاء الطبي، والتي بينت أن ما أصابه هو مضاعفات، تتعلق بحالته المرضية السابقة.

ولفتت إلى أنه تم التواصل مع المريض للاطمئنان على حالته وتقدم بالشكر للطواقم الطبية على متابعتها المستمرة لحالته سواء في مستشفى العيون أو مجمع الشفاء الطبي.

وأوضحت الوزارة، أن محمد يدرك أن الطواقم الطبية، تعمل وفق برتوكولات علاجية واضحة، بما تتطلبه حالته المرضية، متمنية له الشفاء، وجميع مرضى أبناء شعبنا.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم الخميس، بياناً صحفياً حول شكوى، وصلت لمكتب المراقب العام للوزارة، تتعلق بتدهور الحالة الصحية للمواطن محمد ديب صافي.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، الخميس، إنه وردت أمس الأربعاء شكوى لمكتب المراقب العام لوزارة الداخلية من قبل عائلة المواطن محمد ديب صافي من سكان بيت لاهيا، تفيد بتدهور وضعه الصحي في أعقاب استدعائه لدى جهاز الأمن الداخلي.

وأضافت الداخلية: "في هذا الإطار قام مكتب المراقب العام بالمتابعة الميدانية والتواصل مع جهات الاختصاص، والخلوص لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما جرى".

يذكر، أن شاباً يُدعى محمد صافي، ظهر في مقطع فيديو يتهم فيه جهاز الأمن الداخلي بغزة، بالتسبب بفقدانه البصر، نتيجة لاعتقاله في ظروف غير مناسبة.

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