الصحة في غزة تُوضّح تفاصيل حالة الشاب "صافي"

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم الخميس، بياناً صحفياً حول شكوى، وصلت لمكتب المراقب العام للوزارة، تتعلق بتدهور الحالة الصحية للمواطن محمد ديب صافي.





وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، الخميس، إنه وردت أمس الأربعاء شكوى لمكتب المراقب العام لوزارة الداخلية من قبل عائلة المواطن محمد ديب صافي من سكان بيت لاهيا، تفيد بتدهور وضعه الصحي في أعقاب استدعائه لدى جهاز الأمن الداخلي.





وأضافت الداخلية: "في هذا الإطار قام مكتب المراقب العام بالمتابعة الميدانية والتواصل مع جهات الاختصاص، والخلوص لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما جرى".



