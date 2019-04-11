شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يُقرر تأجيل تسديد أقساط القروض لأربعة أشهر

بنك فلسطين يُقرر تأجيل تسديد أقساط القروض لأربعة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بنك فلسطين، مساء اليوم الخميس، عن حملة بعنوان "عشان إحنا عيلة واحدة.. أجلنا أقساطكم 4 شهور"، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار البنك، إلى أن الفئة المستهدفة من الحملة التي أطلقها، هم موظفو القطاع العام.

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