بنك فلسطين يُقرر تأجيل تسديد أقساط القروض لأربعة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بنك فلسطين، مساء اليوم الخميس، عن حملة بعنوان "عشان إحنا عيلة واحدة.. أجلنا أقساطكم 4 شهور"، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأشار البنك، إلى أن الفئة المستهدفة من الحملة التي أطلقها، هم موظفو القطاع العام.
أعلن بنك فلسطين، مساء اليوم الخميس، عن حملة بعنوان "عشان إحنا عيلة واحدة.. أجلنا أقساطكم 4 شهور"، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأشار البنك، إلى أن الفئة المستهدفة من الحملة التي أطلقها، هم موظفو القطاع العام.
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