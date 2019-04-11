الاحتلال يعلن التخفيف من تواجد قواته على الحدود الشرقية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الاسرائيلي، أن الجيش خفف من قواته التي عززها مؤخرا على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأشار الموقع ذاته، أن الجيش الاسرائيلي، سحب العديد من الدبابات إلى مراكز التدريب.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.