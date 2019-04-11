شؤون فلسطينية

جبهة التحرير تحذر من التعاطي مع اطروحات صفقة القرن

جبهة التحرير تحذر من التعاطي مع اطروحات صفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن - جهاد عياش
عقدت جبهة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة اجتماعا لها صباح اليوم في مكتبها بمدينة غزة بقيادة عدنان غريب عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في قطاع غزة وبحضور أعضاء القيادة لمناقشة الاوضاع السياسية الخارجية والداخلية والاوضاع التنظيمية والأحداث المتلاحقة التي تخص المنطقة العربية والفلسطينية.

وقد استهل غريب الاجتماع بشرح مفصل عن التحركات السياسية خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي لأمريكا والمعلومات المسربة عن صفقة القرن وطرح ضم مناطق من سيناء كبديل محتمل لقطاع غزة وكذلك تناول الاجتماع نتائج الانتخابات الاسرائيلية وتصويت الناخب الاسرائيلي لمصلحة اليمين المتطرف مرة اخرى وانه لا فرق بين الاشخاص سواء نتنياهو او غانس فالسياسة واحدة وكلاهما وجهان لعملة متطرفة مبنية على الارهاب والاستيطان والتنكر لكل الحقوق الفلسطينية التي كفلتها المواثيق والاعراف الدولية كما تحدث عن التصريحات المتواترة لقادة الاحتلال لضم الضفة الغربية ومستوطناتها لدولة الاكيان واقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وعلى اجزاء من سيناء.

كما تحدث غريب عن تشكيل الحكومة الجديدة ومشاركة الجبهة فيها كون هذه الحكومة تمثل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. 

وعلى الصعيد التنظيمي تم مناقشة البرامج التي وضعت من قبل القيادة وتم الاطلاع على نتائج تنفيذ هذه البرامج ومدى استجابة أعضاء الجبهة في انحاء قطاع غزة لهذه البرامج وتجسيدها على أرض الواقع ، كما قام كل مسؤول بشرح مفصل عن نتائج
زياراته ومدى تجاوب الاقاليم وقدرتهم على التفاعل والتطور في الاداء التنظيمي ومدى تواصل الرفاق مع التنظيمات الاخرى وحجم المشاركات في المناسبات الوطنية والفعاليات الشعبية كما تم التوافق على برنامج فعاليات الاسرى.

وحث الرفاق على المشاركة بقوة في هذه الفعاليات مؤكدين على ان قضية الاسرى يجب ان تكون على سلم اولوياتنا وفي مقدمة القضايا التي يجب الاهتمام بها من قبل القيادة الفلسطينية طرحها على المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية التي تكفل حقوق الاسرى ورعايتهم.

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