أمريكا ودول أوروبية تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن حول السودان

رام الله - دنيا الوطندعت الولايات المتحدة الامريكية، وخمس دول أوروبية، لعقد جلسة مشاورات لمجلس الامن الدولي غداً الجمعة؛ لمناقشة الاوضاع في السودان.وكان عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين.وأعلن بن عوف عبر التلفزيون السوداني حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد، وحظر التجول لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في كافة أنحاء السودان.وقال بن عوف: "إن الجيش قرر حل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة، وتشكيل مجلس انتقالي يتولى الحكم في السودان لمدة عامين، مع تعطيل الدستور الحالي".