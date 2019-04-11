دياب اللوح: اجتماع بمقر الجامعة العربية لبحث انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى

رام الله - دنيا الوطنقال دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى مصر: "إن الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، في مقر الجامعة العربية؛ احياء لذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان/إبريل من كل عام، لبحث انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى، برعاية الامين العام للجامعة ناقش عدة مواضيع تتعلق بدعم الاسرى وقضيتهم.واضاف اللوح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الخميس: "جرى التطرق خلال الاجتماع الذي اعقب ندوة عقدت بهذا الخصوص واقع الاسرى في سجون الاحتلال والانتهاكات بحقهم مشيرا الى انه جرى التاكيد على ضرورة دعم الاسرى على كافة المستويات السياسية والقانونية والاعلامية".وبين اللوح انه جرى التاكيد على ضرورة تفعيل صندوق الاسرى والمحررين لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع واستعادة دورهم اضافة الى فضح الممارسات غير القانوني التي تمارس بحقهم، وضرورة معاملتهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارهم اسرى حرب تنطبق عليهم بنودها.