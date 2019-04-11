شؤون فلسطينية

نوفل: الرئيس عباس طلب من بوتين عقد مؤتمر للسلام لإدارة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

نوفل: الرئيس عباس طلب من بوتين عقد مؤتمر للسلام لإدارة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عبد الحفيظ نوفل سفير فلسطين لدى روسيا، أن الرئيس محمود عباس طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الأخيرة امكانية عقد مؤتمر دولي للسلام تتمخض عنه آلية دولية جديدة لادارة ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وكشف نوفل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، عن جلسة حوار عربي روسي ستعقد في موسكو وهي الثالثة على مستوى وزراء الخارجية في 16 من نيسان/إبريل الجاري لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وأوضح نوفل أن جلسة الحوار هذه ستتم بمشاركة 16 وزير خارجية عربي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ لبحث ملفات هامة من بينها الملف الفلسطيني، سيما بعد قرار ترامب بشأن القدس والجولان، والملف السوري وتعزيز التعاون العربي الروسي في كافة المجالات، مشيرا إلى امكانية عقد لقاء لوزراء الخارجية مع رئيس الوزراء الروسي.

وقال نوفل: "سيتم عقد اجتماع تحضيري على مستوى كبار المسؤولين قبل جلسة الحوار الرسمية مع لافروف".

وشدد نوفل على أهمية الجلسة التي تأتي في ظل اهتمام روسيا المتزايد في المنطقة من جهة وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقضايا المنطقة بعيدا عن قرارات الشرعية الدولية من جهة ثانية.

ولفت سفير فلسطين في روسيا إلى الاجتماع المهم لمجلس الأعمال العربي الروسي المشترك الذي عقد في اليومين الماضيين في موسكو وبحث امكانية تطوير وتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، سيما وأن حجم التبادل التجاري العربي الروسي بلغ 22 مليار دولار وتجاوز الاستثمار 70 مليون دولار.

وأكد نوفل أنه يجري العمل على ترتيب لقاء ثنائي بين وزير الخارجية رياض المالكي ونظيره الروسي لافروف بعد انتهاء جلسة الحوار العربي الروسي لبحث القضايا السياسية على وجه التحديد وما يمكن فعله في ظل ما أفرزته اللانتخابات الاسرائيلية.

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