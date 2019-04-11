الزق: الاحتلال يكرس الانقسام بغزة لفصلها عن الضفة وإفشال فكرة الدولة الفلسطينية



وأوضح الزق، أن الفلسطينيين في مرحلة خطيرة أمام الكنيست الأكثر فاشية في تاريخ إسرائيل، الذي لا يؤيد فكرة حل الدولتين بقدر ما يؤيد الضم الاسرائيلي وإفشال حل الدولة الفلسطينية.



ودعا الزق أبناء شعبنا وكافة فصائله لإفشال المخطط الأمريكي الاسرائيلي من خلال العودة للوحدة وإنهاء الإنقسام، مؤكداً في السياق أن شعبنا تخطى سابقاً كل المؤامرات التي أحيكت ضد قضيته العادله.



وأضاف: "إن الإحتلال يسعى من خلال الدعم الأمريكي لضم المستوطنات الكبرى المقامة على أراضي الضفة، بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، في إشارة للإنحياز الأمريكي للإحتلال الرافض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والذي يسعى للسيطرة المطلقة على الضفة وضمها لإسرائيل".