شؤون فلسطينية

الزق: الاحتلال يكرس الانقسام بغزة لفصلها عن الضفة وإفشال فكرة الدولة الفلسطينية

الزق: الاحتلال يكرس الانقسام بغزة لفصلها عن الضفة وإفشال فكرة الدولة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود الزق أمين سر هيئة العمل الوطني في المحافظات الجنوبية، أن الاحتلال يسعى لتقسيم الضفة جغرافياً، ويقوم أيضاً بتكريس الإنقسام في غزة لفصلها عن الضفة، لإفشال فكرة إقامة الدولة الفلسطينية. واعتبار غزة هي الكيان السياسي البديل للفلسطينيين.

وقال الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "إن نتنياهو يحاول تمرير رؤيته السياسية بشكل واقعي على الأرض بإقامة المزيد من المستوطنات، مستغلاً إمتلاكه للقوة العسكرية، والضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "إن الإحتلال يسعى من خلال الدعم الأمريكي لضم المستوطنات الكبرى المقامة على أراضي الضفة، بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، في إشارة للإنحياز الأمريكي للإحتلال الرافض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والذي يسعى للسيطرة المطلقة على الضفة وضمها لإسرائيل".

وأوضح الزق، أن الفلسطينيين في مرحلة خطيرة أمام الكنيست الأكثر فاشية في تاريخ إسرائيل، الذي لا يؤيد فكرة حل الدولتين بقدر ما يؤيد الضم الاسرائيلي وإفشال حل الدولة الفلسطينية. 

ودعا الزق أبناء شعبنا وكافة فصائله لإفشال المخطط الأمريكي الاسرائيلي من خلال العودة للوحدة وإنهاء الإنقسام، مؤكداً في السياق أن شعبنا تخطى سابقاً كل المؤامرات التي أحيكت ضد قضيته العادله.

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