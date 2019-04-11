الأحمد: اللجنة التنفيذية تنعقد يوم الأحد وهذا ما ستناقشه.. ويوجه رسالة لحماس



وقال الاحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الخميس: "إن رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية يواصل وضع اللمسات الاخيرة على تشكيلة الحكومة".



واضاف الاحمد: "الرئيس سيترأس اجتماعا لتنفيذية المنظمة الاحد المقبل لبحث كل التطورات السياسية ونتائج انتخابات الكنيست وفوز اليمين المتطرف اضافة الى مهام ومسؤوليات الحكومة الجديدة والعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي"، مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع لمركزية فتح لم يحدد موعده بعد.



واكد الاحمد ان صفقة ترامب بدأت تطبق على الارض من وجهتي النظر الأمريكية والاسرائيلية على فلسطين وايضا على الاراضي العربية المحتلة، مشيرا الى ان الادارة الأمريكية تخطط لتحقيق ما يسمى بالسلام الاقتصادي من خلال جمع مبلغ 150 مليار دولار وتوزيعها على الدول المعنية بشكل مباشر بالصراع العربي الاسرائيلي.



وجدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح التأكيد ان الدول العربية ما زالت متمسكة بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية وانها ستلتزم بقرارات قمة تونس وسابقاتها من القمم اضافة الى مبادرة السلام العربية.

وأعلن الاحمد ان اجتماعا للمجلس المركزي سيعقد في بداية الشهر المقبل لتعزيز الجبهة الداخلية ووضع الخطط لمواجهة الاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وخاصة صفقة القرن ونية نتنياهو ضم الكتل الاستيطانية.



ووجه الاحمد دعوته لحركة حماس بان تتراجع عن انقسامها وان تعي خطورة المرحلة الحالية وما تواجهه القضية الفلسطينية من مؤامرات تهدف لتصفيتها، مشيرا الى ان اتفاق التهدئة الذي جرى بين حماس واسرائيل يأتي في سياق صفقة القرن وان أي اتفاق تهدئة يجب ان يكون تحت مظلة منظمة التحرير. واكد الاحمد ان صفقة ترامب بدأت تطبق على الارض من وجهتي النظر الأمريكية والاسرائيلية على فلسطين وايضا على الاراضي العربية المحتلة، مشيرا الى ان الادارة الأمريكية تخطط لتحقيق ما يسمى بالسلام الاقتصادي من خلال جمع مبلغ 150 مليار دولار وتوزيعها على الدول المعنية بشكل مباشر بالصراع العربي الاسرائيلي.وجدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح التأكيد ان الدول العربية ما زالت متمسكة بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية وانها ستلتزم بقرارات قمة تونس وسابقاتها من القمم اضافة الى مبادرة السلام العربية.

رام الله - دنيا الوطنأكد عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، أن الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون السبت المقبل، على ان يتم اداء اليمين الدستورية امام الرئيس محمود عباس مساء اليوم ذاته في مقر الرئاسة برام الله.