شؤون فلسطينية

بعثة كويتية تصل فلسطين في يونيو للتعاقد مع معلمين

بعثة كويتية تصل فلسطين في يونيو للتعاقد مع معلمين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب: "إن بعثة وزارة التربية والتعليم الكويتية ستصل إلى فلسطين بعد عطلة عيد الفطر المبارك في حزيران/يونيو المقبل، وذلك لبدء إجراءات التعاقد مع الدفعة الجديدة من المعلمين الفلسطينيين المنوي التعاقد معهم للعام الدراسي المقبل 2019-2020".

وأوضح طهبوب أن البعثة الكويتية ستكون برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الكويتية فهد الغيص، وسيضم الوفد موجه عام مادة الرياضيات في الوزارة، ورؤساء أقسام المواد العلمية الرئيسة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأشار إلى أن دولة الكويت أعطت الأفضلية للتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين للعام الدراسي المقبل، بعد نجاح تجربتها معهم خلال العامين الدراسيين الماضيين، وثقة دولة الكويت بالمعلمين الفلسطينيين.

وأضاف أن التعاقد للعام المقبل سيتم بعدد أكبر من التخصصات، كالتربية البدنية، واللغة الانجليزية، إضافة إلى التخصصات العلمية من رياضيات، كيمياء، فيزياء، وأحياء.

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