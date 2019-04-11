زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة يابانية

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الخميس، إن زلزالا ًبلغت قوته 6.1 درجة ضرب منطقة شرقي جزيرة هونشو اليابانية اليوم.ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي قالت الهيئة إنه وقع على مسافة 174 كيلومترا شرقي مدينة هاتشينوهي على عمق 27 كيلومتراً، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتقع اليابان على مقربة مما يعرف بحزام النار مما يجعلها عرضة للزلازل بشكل دائم.