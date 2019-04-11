وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل 11 مسلحا في سيناء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، القضاء على خلية "إرهابية" في سيناء ومصرع 11 من عناصرها.وتحدثت الوزارة في بيان عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر المسلحة بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش في سيناء واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات في العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة المصرية، بحسب ما أورده موقع (سكاي نيوز).وأشار البيان إلى أن قوات الأمن استهدفت المسلحين، وتبادل إطلاق النيران معهم والذى استمر لفترة وأسفر عن مصرعهم.وأوضحت الداخلية المصرية أنه جرى العثور على العديد من الأسلحة الآلية في وكر الخلية بالإضافة إلى عبوات متفجرة وحزام ناسف.