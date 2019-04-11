اعتقال فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج الفاصل شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين، بزعم عبورهما السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم تحويل الفلسطينييْن الى التحقيق.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.