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الخارجية المصرية "تتابع باهتمام تطورات السودان"

الخارجية المصرية "تتابع باهتمام تطورات السودان"
رام الله - دنيا الوطن
في أول رد فعل للقاهرة على عزل الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الخميـس، قالت الخارجية المصرية إنها تتابع باهتمام التطورات الجارية والمتسارعة في السودان، عقب إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عزل البشير وتشكيل مجلس عسكري يحكم البلاد لمدة عامين.

وجاء في بيان الخارجية أن مصر تتابع عن "كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكد البيان دعم  مصر الكامل، "لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني".

وأعربت القاهرة عن " ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو اليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "دعم خيارات الشعب السودان، وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، كما ناشد البيان "الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه".

وكان وزير الدفاع السوداني أعلن خلال بيان على التلفزيون الرسمي اعتقال البشير في "مكان آمن"، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لحكم البلاد سنتين، وتعطيل العمل بالدستور، وفرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

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