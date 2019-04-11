الصحة بغزة: تحذر من نفاذ الأدوية الأساسية لمرضى زراعة الكلى والفشل الكلوى

رام الله - دنيا الوطن - نهى مسلمحذرت وزارة الصحة بغزة , من نفاذ الأدوية الخاصة بزارعى الكلى أبرزها مثبطات المناعة ,و التى لا تكفى لشهر ,مشيرة الى أنه لم يتم توريد الادوية لمخازنها منذ بداية العام الحالى.وأوضح د.علاء حلس مدير دائرة صيدلية المستشفيات, أن الارصدة الدوائية لمثبطات المناعة و الادوية الأساسية الخاصة بعمليات الغسيل الكلوى تشارف على النفاذ و لا تكفى لأكثر من شهر,محذرا بذلك من توقف الخدمة .وذكر بأن حوالى (333) مريض ممن زرعوا كلى و (816) مريض فشل كلوى هم بأمس الحاجة لهذه الادوية كونها تعتمد على بروتوكولات علاجية منتظمة و اى خلل أو انتظار فيها قد يعود بالمريض لعمليات الغسيل الدموى خاصة زارعى الكلى .وأفاد د.حلس أن (816) مريض فشل كلوى بحاجة الى (8835 ) غسلة شهريا ,و الذى يتطلب توفر عقار "اريثروبيوتين" " بشكل أساسى و دائم في عمليات الغسيل و بدونه لا يمكن اجراؤها بتاتا و لا تتوفر بدائل عنه.