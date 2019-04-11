بعد الانتخابات الاسرائيلية.. من سيتولى حقيبة وزارة الدفاع؟

رام الله - دنيا الوطنتناولت وسائل الإعلام الاسرائيلية في الفترة الأخيرة مصير وزارة الجيش الإسرائيلية بعد الانتخابات التي جرت منصف الأسبوع الجاري، والتي أظهرت فوز حزب الليكود بزعامة "بنيامين نتنياهو".ونقلت إذاعة الجيش صباح اليوم الخميس، عن عضو الكنيست "آفي ديختر" مطالبته بتولي وزارة الجيش في الحكومة الجديدة قائلا: "أريد أن أكون وزيراً للجيش في الحكومة المقبلة".من جانبها أفادت (القناة 12) الاسرائيلية، أمس الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو سيحتفظ بوزارة الجيش لنفسه بعد توليه مهامها خلفاً لأفيغدور ليبرمان والذي قدم استقالته منها بدواعي تراجع قوة الردع الإسرائيلية أمام حركة حماس في قطاع غزة.يشار إلى أن أحد أسباب التبكير في الانتخابات الإسرائيلية، هو الخلافات داخل الإتلاف الحكومي السابق حول وزارة الجيش والاتهامات المتبادلة بين الوزراء الإسرائيليين إزاء سياسة إسرائيل في التعامل مع حركة حماس في غزة، وكذلك الصراع على تولي مهام الوزارة بعد استقالة ليبرمان.