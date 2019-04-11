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الجيش السوداني يُعلن "اقتلاع" نظام البشير واعتقاله ويُشكل مجلساً عسكرياً لإدارة البلاد

الجيش السوداني يُعلن "اقتلاع" نظام البشير واعتقاله ويُشكل مجلساً عسكرياً لإدارة البلاد
عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، اعتقال الرئيس عمر البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

وقال وزير الدفاع السوداني، في بيان ألقاه عبر التلفزيون الرسمي، إنه تقرر إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجول من الساعة العاشرة مساءً لمدة شهر كامل، إلى جانب الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأضاف الوزير: "نعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لمدة عامين، والآن نقتلع النظام بعد اعتقال رموزه في مكان آمن"، معبراً عن اعتذاره للشعب السوداني للخسائر التي وقعت الفترة الماضية.

وتابع: "اللجنة الأمنية العليا، تعتذر عن الخسائر في صفوف المواطنين والأجهزة الأمنية، فالنظام ظل يردد وعوداً كاذبة ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها، والشعب تخطى المراحل بحكمة".

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