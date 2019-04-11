اعتداء على 25 سيارة في قرية عين يبرود شمال البيرة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن فلسطينيين من قرية عين يبرود في شمال البيرة، وسط الضفة الغربية، أفادوا أمس الأربعاء، أنهم عثروا على 25 مركبة تم تخريبها.
وقال الفلسطينيون: إنه تم ثقب إطارات السيارات، وكتابة شعارات مختلفة عليها، وعلى الجدران باللغة العبرية، من بينها: "شعب إسرائيل يريد الانتقام من أعداء إسرائيل" و"هذه القرية تساعد القتلة" بالإضافة إلى رسم نجمة داود.
وقالت الشرطة الإسرائيلية: إنها فتحت تحقيقًا في الحادث، ودخل فريق التشخيص الجنائي إلى القرية، برفقة قوات عسكرية.
أكدت صحيفة (هآرتس) أن فلسطينيين من قرية عين يبرود في شمال البيرة، وسط الضفة الغربية، أفادوا أمس الأربعاء، أنهم عثروا على 25 مركبة تم تخريبها.
وقال الفلسطينيون: إنه تم ثقب إطارات السيارات، وكتابة شعارات مختلفة عليها، وعلى الجدران باللغة العبرية، من بينها: "شعب إسرائيل يريد الانتقام من أعداء إسرائيل" و"هذه القرية تساعد القتلة" بالإضافة إلى رسم نجمة داود.
وقالت الشرطة الإسرائيلية: إنها فتحت تحقيقًا في الحادث، ودخل فريق التشخيص الجنائي إلى القرية، برفقة قوات عسكرية.
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