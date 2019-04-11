اعتداء على 25 سيارة في قرية عين يبرود شمال البيرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن فلسطينيين من قرية عين يبرود في شمال البيرة، وسط الضفة الغربية، أفادوا أمس الأربعاء، أنهم عثروا على 25 مركبة تم تخريبها.وقال الفلسطينيون: إنه تم ثقب إطارات السيارات، وكتابة شعارات مختلفة عليها، وعلى الجدران باللغة العبرية، من بينها: "شعب إسرائيل يريد الانتقام من أعداء إسرائيل" و"هذه القرية تساعد القتلة" بالإضافة إلى رسم نجمة داود.وقالت الشرطة الإسرائيلية: إنها فتحت تحقيقًا في الحادث، ودخل فريق التشخيص الجنائي إلى القرية، برفقة قوات عسكرية.