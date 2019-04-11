شؤون فلسطينية

وفد كويتي يصل فلسطين بعد عيد الفطر للتعاقد مع مدرسين فلسطينيين

وفد كويتي يصل فلسطين بعد عيد الفطر للتعاقد مع مدرسين فلسطينيين
الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الكويتية فهد الغيص
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب: إن بعثة من وزارة التربية والتعليم الكويتية، ستصل إلى فلسطين بعد عطلة عيد الفطر المبارك في شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن الوفد سيصل فلسطين لبدء إجراءات التعاقد مع الدفعة الجديدة من المعلمين الفلسطينيين، المنوي التعاقد معهم للعام الدراسي المقبل 2019- 2020.

وأوضح طهبوب، أن "البعثة الكويتية، ستكون برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الكويتية فهد الغيص، وستضم موجه عام مادة الرياضيات في الوزارة، ورؤساء أقسام المواد العلمية الرئيسية".

وأشار إلى أن دولة الكويت، أعطت الأفضلية للتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين للعام الدراسي المقبل، بعد نجاح تجربتها معهم خلال العامين الدراسيين الماضيين، وثقة دولة الكويت بالمعلمين الفلسطينيين".

وأضاف، أن التعاقد للعام المقبل، سيتم بعدد أكبر من التخصصات، كالتربية البدنية، واللغة الإنجليزية، إضافة إلى التخصصات العلمية من رياضيات، وكيمياء، وفيزياء، وأحياء.

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