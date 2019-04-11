مقبول يُؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس سفيراً لدى الجزائر



وحضر مراسم أداء اليمين القانونية، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.





ويعدّ مقبول أحد القياديين البارزين في حركة فتح، حيث تولى منصب أمين سر المجلس الثوري للحركة في الدورة السابقة، فيما ترشح لمنصب اللجنة المركزية للحركة.





رام الله - دنيا الوطنأدى أمين مقبول، اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، سفيراً لدولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).