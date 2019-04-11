ماذا لو اختفى المكياج من حياة الناس.. شاهد كيف أجاب النساء والرجال؟

شاهد ما قاله المواطنون..



خاص دنيا الوطنماذا لو اختفى المكياج من حياة الناس، كان هذا محور تساؤل توجه به مراسل "دنيا الوطن"، للمواطنين في قطاع غزة.وتنوعت إجابات المواطنين، في ردهم على التساؤل، بين أن المكياج ليس ضرورة في حياة النساء، لأن المرأة هي الجمال في هذا الكون، فيما قال آخرون، إن النساء ستختلف أشكالها بدون مكياج.