شؤون فلسطينية

العاروري: المفاوضات السرية مع إسرائيل ليست من أدبيات حماس

العاروري: المفاوضات السرية مع إسرائيل ليست من أدبيات حماس
صالح العاروري
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إن حركته لم ولن تكون جزء من أي مؤامرات أو مفاوضات سرية مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح العاروري، في كلمة له بالمهرجان الانتخابي داخل جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، أن المفاوضات السرية ليست من أدبيات الحركة ولن نقبل بأي حل يعترف بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف العاروري: "حماس هي الجدار الحقيقي أمام صفقة القرن، ولن تمر عبرنا مهما كلفنا ذلك من أثمان، ولأول مرة يمر على قضيتنا خطورة بهذا المستوى في ظل تغول امريكي وانبطاح عربي".

وتابع: "نقول لترامب ونتيناهو ولكل المتأمرين حقوق شعبنا في فلسطين غير قابل للتغيير"، مشيراً إلى أن التهدئة في غزة ليست اتفاقية سلام أو هدنة مع الاحتلال؛ وإنما انتزاع لحقوق معيشية لشعبنا بقوة المقاومة وسلاحها.

واستطرد: "القدس تتعرض لمؤامرة صهيونية عالمية تستهدف تهويد القدس وفرض أمر واقع فيها، والمدينة تحتاح إلى وقفة وطنية إسلامية ومسيحية للدفاع عنها في وجه المؤامرات".

وأكمل: "الأسرى يخوضون معركة مهمة من أجل انتزاع حقوقهم، القضية الأخطر على شعبنا الأن هي صفقة القرن التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها بدعم من بعض الدول العربية، وقضية الأسرى على رأس اولويات المقاومة في مباحثتها مع الوفد المصري

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