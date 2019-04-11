قيادي بـ (فتح) يوضح حقيقة عودة الحركة لاجتماعات لجنة المتابعة للقوى الوطنية بغزة





وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن": أن حركة فتح، عادت اليوم للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بعد انقطاع عدة أشهر.





وقال: إن لجنة المتابعة هي بيت الجميع، وعدم حضور الاجتماعات سابقاً كان تعبيراً للحظات اختلاف في وجهات النظر، وعودتنا غير مشروطة لأن التواجد في اللجنة، يعبر عن انتمائنا للشعب الفلسطيني.





يشار إلى أن حركة فتح قاطعت اجتماعات لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، على خلفية منع حماس عقد مهرجانها المركزي لانطلاقة الثورة الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى اعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية بغزة، استهدفت عدداً كبيراً من قياداتها بالقطاع.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانكشف عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح، عماد الأغا، حقيقة عودة الحركة، لاجتماعات لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة.