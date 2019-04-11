مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومؤسسة غزة (سكاي جيكس) تطلقان أكاديمية العمل الحر

رام الله - دنيا الوطنأطلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، ومؤسسة غزة (سكاي جيكس) أكاديمية العمل الحر، وذلك في مقر شركة الاتصالات الفلسطينية في مدينة نابلس، وبحضور رايان سترجل، مدير مؤسسة غزة سكاي جيكس، وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية و معن ملحم مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية، وسماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، ومدراء مجموعة الاتصالات وعدد من الرياديين الشباب.وقال سترجل: "يسعدنا إطلاق برنامج التدريب الخاص بالريادين أصحاب المشاريع الذاتية من خلال أكاديمية العمل الحر، والذي يطبق منهاج غزة سكاي جيكس ضمن برنامج مدته 20 أسبوعًا"، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب المشاركين من قبل مجموعة من الخبراء والقادة ذوي الخبرة في تطوير الويب والتصميم الجرافيكي والترجمة، متطلعاً إلى استجابة كبيرة من العديد من الرياديين الطموحين في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال العكر: "نفتخر دائماً بتنفيذ شراكات استراتيجية تدعم قطاع الشباب الريادين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونسعى دائما لخلق فرص عمل للشركات الناشئة أوالشباب أصحاب الأعمال الذاتية، من خلال دمجهم مع ذوي الخبرة عبر ورش العمل التي تُعقد من أجل الاستفادة من الخبرات والدعم المقدم، معرباً عن فخره بان يكون هناك دوررئيسي لمجموعة الاتصالات في إطلاق أكاديمية العمل الحروالتي ستشكل منصة هامة للشباب للحصول على فرص عمل ووظائف في الشركات العالمية الكبرى، خصوصاً في مجال التطوير والبرمجة.وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية إلى أن التعاون مع مؤسسة غزة سكاي جيكس بدأ منذ عام 2016، بهدف تقديم الدعم العام للبرامج التي تطلقها المؤسسة والبدء بتأسيس أكاديمية العمل الحر، وكذلك تزويد جميع مواقع عمل المؤسسة في قطاع غزة والضفة الغربية بخدمات الإنترنت من خلال شركة الاتصالات وبأسعار مخفضة.وتحدث العكر عن أهمية هذه الشراكة، والتي ستساهم في إيجاد فرص عمل للشباب وتمويل مشاريعهم، بالإضافة إلى التدريب الذي سُيعقد لمدة ثلاثة أشهر بإشراف مجموعة من الخبراء ذوي الاختصاص، معرباً عن أمله في أن تحقق هذه الشراكة الفائدة القصوى لفئة الشباب الريادين وأن تفتح لهم أبواباً وآفاقاً جديدة نحو مستقبل أفضل وايجاد مصادر ذاتية للدخل.